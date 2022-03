Landkreis Hof: Haushalt verabschiedet – aber mit Gegenstimmen

Gesundheit und Sicherheit, Lebensqualität und Bildung: Das sind die Kernthemen, mit denen sich der Landkreis Hof in diesem Jahr befassen will und genau in diese Bereiche mehrere Millionen investiert. Der Kreistag hat den Haushalt in Höhe von fast 132 Millionen Euro jetzt verabschiedet.

Der Hofer Landrat Oliver Bär nennt den Ausbau der Hochfranken Kliniken in Münchberg und Naila als größtes Projekt. Darüber hinaus soll eine Leitstelle Pflege für Stadt und Landkreis Hof entstehen. Außerdem:

So Landrat Bär. Zudem soll es mit der Digitalisierung an den Schulen des Landkreises Hof weiter vorangehen.

Ein nicht unerheblicher Teil der Kreisräte hat allerdings gegen das Zahlenwerk votiert – darunter SPD, Grüne und ALB. Viele hätten sich einerseits eine größere Entlastung der Kommunen durch die Kreisumlage gewünscht. Und auch wenn für die Höllentalbrücken keine weiteren Mittel im Haushalt stehen, weil noch zwei Millionen Euro dafür übrig sind, waren sie doch Diskussionsthema unter den Räten. Angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise fordert die SPD, die Kosten neu zu berechnen. Von den Grünen kam der Vorschlag die Priorität der Brücken gar zu überdenken und stattdessen auf saubere Energie und Klimaschutz im Landkreis Hof zu setzen.