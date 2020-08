Landkreis Hof: Ferienpässe noch bestellbar

Ferien in Corona-Zeiten klingen vielleicht erstmal nicht so spaßig…sie können es aber trotzdem sein. Der Ferienpass des Landkreises Hof liefert dazu oftmals gute Ideen. In diesem Jahr ist er schnell weg gewesen. Deshalb hat die Kommunale Jugendarbeit reagiert und welche nachbestellt. Über 120 Angebote enthält der Pass. Dabei können die Kids oftmals kostenlose Eintritte oder Vergünstigungen absahnen. Ferienpässe bestellen geht telefonisch – die Nummer dazu findet ihr unten. Schnell sein dabei lohnt sich, weil der Vorrat begrenzt ist.

Telefonnummer für die Bestellung: 09281 57 361

(Symbolbild)