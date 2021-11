Landkreis Hof: Alle Schulen mit schnellem Internet ausgestattet

Während der Homeschooling-Zeit haben viele gemerkt, wie schlecht die Schulen in Deutschland mit schnellem Internet und digitaler Technik ausgestattet sind. Im Landkreis Hof ist das nicht der Fall. Hier sind nun alle Schulen auf dem aktuellen Stand der Technik. Mit der EDV-Verkabelung in der Textilberufsschule Münchberg sind alle Projekte abgeschlossen, teilt das Landratsamt Hof mit. Die WLAN-Hotspots folgen noch in den kommenden Wochen. Auch an das Glasfasernetz sind alle Schulen im Landkreis Hof mittlerweile angeschlossen.