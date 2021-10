Landkreis Hof: Abfallgebühren sind fällig

Jeden Monat fallen Kosten für Miete, Strom oder Internet an. Bei den ganzen Fixkosten kann die ein oder andere Überweisung schon mal durchrutschen. Deshalb eine kurze Erinnerung für alle im Landkreis Hof: Heute (FR, 1.10.) sind die Abfallgebühren für das zweite Halbjahr fällig. Das gilt aber nur für diejenigen, die ihre Gebühren noch bar oder per Einzelüberweisung bezahlen. Das Landratsamt Hof empfiehlt grundsätzlich, die Gebühren per Lastschrift zu bezahlen, um ein Mahnverfahren zu vermeiden.

www.landkreis-hof.de/formulare/sepa-einzugsermaechtigung-abfallbeseitigung/