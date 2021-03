Landkreis Hof: 53-jähriger stirbt

Schon der Landkreis Kulmbach hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass durchaus auch jüngere Menschen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus ins Klinikum, teilweise aber sogar auf die Intensiv-Station müssen. Auch im Landkreis Hof wird heute bekannt, dass ein Mann mittleren Alters in Zusammenhang mit dem Virus verstorben ist: Ein 53-jähriger. Insgesamt verzeichnet das Hofer Land zwei weitere Todesfälle. Auch eine 86-jährige Frau ist verstorben. Die Inzidenz des Landkreises liegt heute bei 117 – die der Stadt bei 318.

