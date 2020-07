Landkreis Fichtelgebirge: Landrat will Landkreis Wunsiedel umbenennen

Das Fichtelgebirge trägt der Landkreis Wunsiedel offiziell im Namen – umgangssprachlich ist geht das aber meistens unter. Deshalb will der Wunsiedler Landrat Peter Berek ihn umbenennen in Landkreis Fichtelgebirge:

so Berek. Für die Wirtschaft und den Tourismus bringe das Vorteile. Berek will auch die Einwohner mitnehmen und mit ihnen in den kommenden Monaten darüber diskutieren. Bis zur Umbenennung würde es dann aber noch dauern. Nebem dem Kreistag müsste auch das Innenministerium und der Landtag zustimmen.