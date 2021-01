Landkreis Fichtelgebirge: Fichtelgebirgsverein lehnt mögliche Umbenennung des Landkreises Wunsiedel ab

Wird der Landkreis Wunsiedel bald Landkreis Fichtelgebirge heißen? Wenn es nach dem Fichtelgebirgsverein geht heißt die Antwort ganz klar: Nein. Das schreibt der Verein in einer Stellungnahme auf seiner Website. Demnach sei das Fichtelgebirge ein Raum voller Vielfalt. Das hat auch eine Befragung des Projekts Regioldent ergeben: Demnach haben die Menschen auch beispielsweise den Waldstein oder den Theresienstein in Hof als identitätsstiftende Elemente der Region angegeben, heißt es in der Stellungnahme. Auch Beispielsweise der Ochsenkopf liegt nicht mehr im Landkreis Wunsiedel und wäre damit nicht mehr Teil des Landkreises Fichtelgebirge. Alles in allem lehnt der Verein die Idee, den Landkreis Wunsiedel in Landkreis Fichtelgebirge umzubenennen, ab. Seit Mitte Dezember läuft die Online-Umfrage der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge. Einen Link zur ganzen Stellungnahme des Fichtelgebirgsvereins findet ihr hier.