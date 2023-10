Landjugend Plösen: Erntekronenübergabe in München

Die Erntekrone steht traditionell für ein erfolgreiches Jahr in der Landwirtschaft und ist ein Zeichen des Dankes. Die Jungbauernschaft hat sie deshalb auch dieses Jahr wieder an das bayerische Landwirtschaftsministerium übergeben. Die Landjugend Plösen hat über 1000 Stunden Arbeit in die Erntekrone gesteckt. Sie hat auch den Erntekronenwettbewerb des Landjugend Kreisverbandes Hof-Wunsiedel gewonnen. Im Anschluss an die Übergabe gab es ein gemeinsames Abendessen im Ministerium. Es ging insbesondere um die Themen Trockenheit, Digitalisierung und den Umbau der Tierhaltung.