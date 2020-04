Landgericht Zwickau: Messerstecher von Plauen verurteilt

Es ist der 8. Oktober des vergangenen Jahres, als es auf dem Postplatz in Plauen zu einer Messerstecherei gekommen ist.

Es ist zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Ali J, der damals 21 Jahre alt gewesen ist, hat dabei einem anderen Mann mit einem Messer in die Gesäßregion gestochen, dann hat er einen zweiten Geschädigten in den Rücken gestochen. Er hat ihn dabei lebensgefährlich verletzt, da er ihn von hinten durch die Rippen in der Lunge getroffen hat. Das Messer ist im Rücken stecken geblieben und musste operativ entfernt werden. Ali J. wurde bei der Auseinandersetzung aber auch selbst verletzt. Das Landgericht Zwickau hat ihn jetzt wegen versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er wurde unter Anwendung von Jugendstrafrecht zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Warum es überhaupt zu der körperlichen Auseinandersetzung der beiden Gruppen gekommen ist, ist bis jetzt unklar.