Landgericht Weiden: Geldautomaten-Bande verurteilt

Sie haben mehrere Geldautomaten, einen davon in der Euroherz-Region, aufgeknackt und Geld erbeutet: Zwei Haupttäter und ein Beihelfer stehen deshalb vor dem Landgericht Weiden. Heute haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung die Plädoyers gesprochen. Die Staatsanwaltschaft Weiden hat für die beiden Haupttäter auf eine Freiheitsstrafe von 5 und 7 Jahren plädiert – bezüglich des Beihelfers auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung, so Matthias Bauer, der Pressesprecher des Landgerichts Weiden gegenüber Radio Euroherz. Die einzelnen Anträge der Verteidiger decken sich im Wesentlichen mit den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Auch das Urteil hat das Landgericht Weiden bereits gesprochen:

Die Beiden Haupttäter hat das Gericht wegen des schweren Bandendiebstahls in jeweils drei Fällen, einer davon hat sich in Oberkotzau zugetragen, zu sechs Jahren und neun Monaten bzw. vier Jahren und neun Monaten Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Der Beihelfer wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Geldautomatenaufbrüche haben sich in Immenreuth, Trabitz und Oberkotzau zugetragen. Bei dem Aufbruch in Oberkotzau haben die Täter eine Tatbeute von rund 224.000 Euro erzielt – dort sind sie dann festgenommen worden.

(Symbolfoto)