Landgericht Hof: Insolvenzverwalter wegen Untreue verurteilt

Im Fall einer Insolvenz stehen die Betroffenen schon ganz unten und müssen um jeden Cent kämpfen. Ein vertrauenswürdiger und kompetenter Insolvenzverwalter ist dann sehr wichtig. Ein 58-jähriger soll sich die Not seiner Klienten aber zunutze gemacht haben und sich Geld in die eigene Tasche gesteckt haben, so das Urteil des Landgerichts Hof. Der Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt aus Bayreuth hatte auch Fälle in Hof und der Umgebung. Jetzt muss er für 8 Jahre ins Gefängnis, außerdem darf er für drei Jahre seinen Beruf nicht mehr ausüben. Das heutige Urteil des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig.