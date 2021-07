Landgericht Hof: Elektronische Akte eingeführt

Nach einer jahrelangen Pilotphase der elektronischen Akte an den Langerichten des Freistaates Bayern, gibt es die sogenannte E-Akte ab sofort auch im Hofer Landgericht. Das bedeutet: Bei jedem neuen Zivilverfahren erster Instanz setzt das Gericht künftig nur noch elektronische Akten ein. Wie Bayerns Justizminister Georg Eisenreich mitteilt, verkürze das nicht nur die Verfahren, sondern erspare zudem Wartezeiten und schütze in Zeiten der Pandemie die Gesundheit der Prozessbeteiligten. Im Laufe des Jahres sollen neben den Gerichten in Hof, Ingolstadt und Weiden in der Oberpfalz, weitere fünf bayerische Landesgerichte die E-Akte einführen.