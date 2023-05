Landgericht Coburg: Urteil im Fall Natalia

11 Jahre Haft – so lautet das Urteil für den Angeklagten im Fall Natalia. Die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Coburg verurteilte den Angeklagte am Nachmittag (9.5.) wegen Totschlags. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte zwölfeinhalb Jahre Haft für den Mann gefordert. In ihrem Plädoyer hieß es: Der Angeklagte sei ein notorischer Lügner, er habe sein Geständnis zu seinem Gunsten um die Tat herumgesponnen. Spuren am Tatort und die Gerichtsmedizin sprechen gegen ihn. Der Angeklagte soll mit der 28-Jährigen aus Bad Rodach ein Verhältnis gehabt und sie vor einem Jahr – im Mai 2022 – getötet haben