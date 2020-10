Landesweite Kontrollen: Maskenpflicht weitgehend eingehalten

Nürnberg (dpa/lby) – Bayerns Polizei hat am Freitag landesweit die Einhaltung der Maskenpflicht zum Schutz vor der Verbreitung des Corona-Virus überwacht. «Die weit überwiegende Mehrzahl der Menschen hält sich vorbildlich an die Maskenpflicht», sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Nachmittag in Nürnberg, wo er sich ein Bild von den Kontrollen gemacht hatte.

«Es gibt aber leider auch diejenigen, die leichtfertig oder gar absichtlich auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichten», sagte der Minister. Konkrete Ergebnisse der Kontrollaktion, die sich unter anderem auf U-Bahnhöfe konzentrierte, will das Innenministerium erst am Montagnachmittag bekanntgeben.