Landesweite Beflaggung am 17. Juni 2020 aus Anlass des Jahrestages des Volksaufstandes in der früheren DDR

Die Älteren unter euch werden es noch wissen – der heutige 17. Juni war von 1954 bis 1990 in der Bundesrepublik ein gesetzlicher Feiertag. Am „Tag der Deutschen Einheit“ wurde dem Jahrestag des Volksaufstandes in der früheren DDR gedacht, bei dem am 17. Juni 1953 für den Rücktritt der SED-Regierung, freie Wahlen, die Freilassung politischer Häftlinge und die Senkung vorgegebener Arbeitsnormen protestiert wurde. Über eine Million Menschen sind dabei auf die Straße gegangen und haben so ihrem Wunsch nach politischen Veränderungen und besseren Lebensbedingungen Ausdruck verliehen. Mit Hilfe sowjetischer Panzer und Waffengewalt gelang dem DDR-Regime die Niederschlagung der Proteste. Über 50 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Nach der Wiedervereinigung wurde aus dem Feier- ein Gedenktag, der an die Menschen erinnern soll, die für ihre Rechte und ihre Freiheit gekämpft und unter der Niederschlagung des Volksaufstandes gelitten haben. Aus diesem Grund weht heute vor allen staatlichen Dienstgebäuden die Deutschlandfahne.