Landesliga Nordost: Die Spiele am Wochenende

In der Fußball-Landesliga Nordost befindet sich der SV Mitterteich am achten Spieltag in einer komfortablen Ausgangslage. Mit vier Siegen aus sieben Spielen steht die Mannschaft aktuell auf Tabellenplatz Drei. Beim Tabellen-Dreizehnten, der SG Quelle Fürth, stehen die Chancen auch heute ganz gut. Anstoß in Fürth ist um 18.30 Uhr.

Der FC Eintracht Münchberg empfängt morgen um 15 Uhr die SpVgg Jahn Forchheim. Beide Teams konnten sich bislang drei Siege in den ersten sieben Spieltagen sichern. Der FC Vorwärts Röslau will an diesem Wochenende dagegen den ersten Sieg in der Saison einfahren. Nach sieben Niederlagen in sieben Spielen ist das auch dringend nötig. Röslau hat am Sonntag den SC Großschwarzenlohe zu Gast. Anstoß ist um 15 Uhr.