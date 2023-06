Landesbischof ruft zu radikalen Veränderungen auf

Die Gesellschaft muss nach Worten des bayerischen evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm ihre Ziele radikal verändern. «Wir werden unser Glück nicht mehr am Wachstum des materiellen Wohlstands festmachen, sondern am Wachstum des Beziehungswohlstands. Wir werden unsere Freiheit nicht mehr danach beurteilen, wie hoch der Tachometer gehen darf, sondern dass wir uns schöpfungskonform fortbewegen», sagte er beim Eröffnungsgottesdienst des 38. Evangelischen Deutschen Kirchentags am Mittwoch in Nürnberg.

«Ja, wir wollen unser Leben neu ausrichten, ab jetzt. Wir wollen nicht gegeneinander leben auf der Welt, sondern miteinander. Und wir wollen hoffen», sagte er in seiner Predigt. Der Klimawandel zwinge jetzt zum Umdenken – und zum Kämpfen. «Kämpft mit für unsere Kinder. Sie sollen klares Wasser trinken, sie sollen sich an Schmetterlingen freuen.» Mit dem Gottesdienst begann das mehrtägige Glaubenstreffen offiziell. «Der Kirchentag ist eröffnet», sagte Kirchentagspräsident Thomas de Maizière unter dem Applaus der Gottesdienstbesucher.