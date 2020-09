Landesausstellung von Herrenchiemsee nach Regensburg verlegt

Regensburg (dpa/lby) – Die Landesausstellung 2021 hätte eigentlich im Schloss Herrenchiemsee stattfinden sollen – stattdessen geht sie in Regensburg über die Bühne. Das teilte das federführende Haus der Bayerischen Geschichte am Donnerstag in Augsburg mit. Neuer Austragungsort für die Schau mit dem Titel «Götterdämmerung II. Die letzten Monarchen» (7. Mai bis 31. Oktober) ist das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg.

Die Vertragspartner, der Landkreis Rosenheim und die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, waren angesichts der Corona-Pandemie von ihrem Vertrag zur Präsentation der Landesausstellung 2021 zurückgetreten. Sie fürchteten, dass während der Ausstellung der Besucherandrang im Schloss bei den geltenden Sicherheitsmaßnahmen zu groß werden könnte, hieß es. Schon jetzt sei es schwierig, die Schlossführungen zu bewältigen.