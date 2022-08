Land- und Forstwirte in Bayern: Neue Regelung zum Ausgleich von Gewinnschwankungen nötig

Feuerwehrleute sind in diesem Sommer so gefordert wie schon lange nicht mehr. Nahezu täglich müssen sie zu Wald- und Böschungsbränden ausrücken. Für Land- und Forstwirte bedrohen solche Brände sogar die Existenz. Bayerns Heimat- und Finanzminister Albert Füracker plädiert daher für eine faire Besteuerung.

Seit 2016 können Land- und Forstwirte natur- und witterungsbedingte Gewinnschwankungen durch eine Tarifermäßigung steuerlich ausgleichen. Dieses Instrument würde Ende des Jahres allerdings auslaufen. Gerade für Familienbetriebe sei eine Anschlussregelung jedoch unverzichtbar, so Füracker. Sie bräuchten Planungssicherheit. Der Freistaat Bayern werde sich deshalb auf Bundesebene für eine entsprechende Regelung stark machen. Land- und Forstwirte würden schließlich einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit hochwertigen und regionalen Lebensmitteln sowie zum Erhalt der natürlichen Lebensräume leisten, so der Minister in einer aktuellen Mitteilung.