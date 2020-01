Land schafft Verbindung: Landwirte fahren bei Hofer CSU-Neujahrsempfang vor

Die da oben entscheiden doch nur über unsere Köpfe hinweg – so sprechen viele gerne über die Politik. Auch die Landwirte der Region sind mit einigen Entscheidungen nicht zufrieden. Durch das Agrarpaket der Bundesregierung und eine verschärfte Düngeverordnung sorgen sich viele um ihre Existenz. Die Landwirte von der Initiative Land schafft Verbindung aus dem Landkreis Hof wollen ein Zeichen setzen und am Nachmittag beim CSU-Neujahrsempfang bei Auto Müller in Hof demonstrieren. Ab 13 Uhr rollen die Traktoren an. Mit dabei ist der Gattendorfer Landwirt Andreas Wolfrum, der um Verständnis in der Bevölkerung bittet:

Dafür ist die Ernst-Reuter-Straße in beide Richtungen jeweils halbseitig gesperrt. Ministerpräsident Markus Söder und die oberfränkische Europaabgeordnete Monika Hohlmeier haben zugesagt, mit den Landwirten zu sprechen.