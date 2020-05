Lammkadaver auf verdreckter Ladefläche: Polizei Marktredwitz macht schrecklichen Fund

14 Lammkadaver und Innereien – diese schreckliche Entdeckung haben Beamte der Polizei Marktredwitz bei einer Verkehrskontrolle gestern am späten Abend gemacht. Die Kadaver sind teilweise in haushaltsüblichen Müllbeuteln verpackt gewesen. Teilweise lagen die Teile lose auf der dreckigen Ladefläche. Die beiden Insassen des Wagens haben angegeben, vom Schlachter in Salzgitter zu kommen und auf dem Weg zu diversen arabischen Märkten zu sein. Zwei hinzugezogene Sachverständiger haben bestätigt, dass das Kühlverhältnis der Lammkadaver deutlich über dem Richtwert liegt. Auch die Verpackungen haben nicht den lebensmittelgerechten Anforderungen entsprochen. Den Kleintransporter haben die Beamten sichergestellt, auf die beiden Männer kommen jetzt diverse Anzeigen zu. Die Kadaver werden zur Vernichtung in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht.