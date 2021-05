Die Firma Lamilux aus Rehau gehört zu den großen Playern in der Region. Das zeigen auch immer wieder die verschiedenen Auszeichnungen für das Unternehmen. Jetzt hat Lamilux beim Best Managed Companies Award abgeräumt. Eine Jury hat die Firma in verschiedenen Bereichen geprüft. In allen vier konnte sie überzeugen. Dazu zählen unter anderem die Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Finanzen.