LAMILUX Taskforce: Geglückte Hilfsorganisationen für Betroffene des Ukraine Krieges

Egal ob direkt vor Ort, in den angrenzenden Nachbarländern oder in unserer Region: Die Firma LAMILUX aus Rehau unterstützt die Betroffenen des Ukraine Krieges durch verschiedene Hilfsprojekte. Kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hat das Unternehmen eine Taskforce gegründet und bezieht seine Mitarbeiter dabei ganz aktiv mit ein. Drei große Hilfsaktionen konnten bisher erfolgreich umgesetzt werden. Der Organisation „Internation Union of Ukrainian Women – MOZHU“ hat LAMILUX einen Kleinbus gespendet. Außerdem konnte das Unternehmen rund 17.000 Quadratmeter Faserverbundkunststoff in die Ukraine transportieren. Damit können zerstörte Fensteröffnungen verschlossen und die Menschen so vor Kälte und Regen geschützt werden. Der Caritas im polnischen Lublin, konnte LAMILUX zudem eine Lebensmittel Spende überreichen.