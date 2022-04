Lamilux CI-Classics: Spenden für Kriegsopfer aus der Ukraine

Das größte Radsportevent der Region, die Lamilux CI-Classics, haben in diesem Jahr auch einen ernsten Hintergrund. Für jeden gefahrenen Kilometer wollen die Veranstalter Geld an die Betroffenen des Ukraine-Kriegs spenden. Die Teilnehmer können zusätzlich Geld auf ein von der strunz-stiftung angelegtes Spendenkonto einzahlen. Organisatorin Sina Janik:

Ihr könnt euch noch bis zum 13. Mai auf der Internetseite von Lamilux anmelden. Die Radler erwarten in diesem Jahr vier Strecken. Sie führen durch die Umgebung in Rehau, aber auch bis ins Fichtelgebirge und in den Frankenwald hinein.