Lamilux CI Classics: Größtes Radsportevent der Region ist zurück

Das größte Radsportevent der Region ist zurück! Die Lamilux CI Classics finden heuer wieder in Präsenz statt, nachdem sie wegen der Corona Pandemie bereits einmal vollständig abgesagt, und im vergangenen Jahr nur in digitaler Form durchgeführt worden sind. Die Lamilux CI Classics finden, wie gewohnt, in Rehau statt und stehen im Zeichen von Spaß, Bewegung und Gemeinschaft. Das Team von Lamilux und dem Fichtelgebirgsracer e.V. steckt aktuell in den Vorbereitungen – aus diesem Grund sind noch keine weiteren Informationen rund um die diesjährige Veranstaltung bekannt.