Lamilux CI-Classics digital: Jeder kann mitmachen

Sport verbindet – Gemeinsames Laufen oder Fahrradfahren macht einfach mehr Spaß. Im Moment dürfen sich aber nicht so viele Menschen gleichzeitig treffen. Normalerweise gehen bei den Lamilux-CI-Classics viele Radfahrer zusammen an den Start. In diesem Jahr geht das natürlich nicht – die Veranstalter haben sich aber eine digitale Alternative überlegt. Sina Janik von Lamilux in Rehau:

Wer nicht bei Facebook ist, kann seinen Screenshot auch per E-Mail schicken. Die CI-Classics starten am 8. Mai. Alle Infos gibt’s hier.