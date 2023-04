Lamilux CI-Classics: Anmeldungen ab morgen möglich

Für Radfahrer in der Region sind die Lamilux CI-Classics ein festes Event im Kalender. Dieses Jahr finden sie am 7. Mai statt. Die Routen starten in Rehau und führen dann in weiter gelegene Orte im Fichtelgebirge und Frankenwald. Die vier Strecken sind an den jeweiligen Fitnessgrad der Teilnehmenden angepasst. Es ist also etwas für Rennradfahrer, Mountainbiker und Eltern mit Kindern dabei. Für das Radevent anmelden könnt ihr euch ab morgen online, auf der Homepage der Firma Lamilux. Es sind auch wieder Familien- und Sammelmeldungen möglich.

