LamiKita in Rehau: So sieht es dort aus

Auf sich selbst fokussieren und auf sich achten – das ist der Leitfaden in der neuen LamiKita in Rehau. Sie eröffnet am ersten September. Neben einem großen Eingangsbereich und Garten, gibt’s viele verschiedene Räume für die Kinder: Etwa einen Sport-, Musik-, Tüftler- oder auch Bauraum, Kitaleiter Manuel Wohlrab:

Die Kita ist eine Einrichtung für die Region: Neben Kindern von Lamilux-Mitarbeitern kommen auch andere Kinder aus der Region in die Kita. Insgesamt 50 Kindergarten- und 24 Krippenkinder können sich ab kommender Woche dort austoben.

Neetje Brandt von Lamilux zur Personalsituation in der LamiKita:

Der Staat hat den Bau der Lamikita mit rund 2,6 Millionen Euro gefördert. Die Kita ist auf Initiative der Strunz-Stiftung entstanden.

