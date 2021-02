Eisenheim (dpa/lby) – Ein Feuer hat in Unterfranken eine Lagerhalle und darin abgestellte Autos völlig zerstört. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Erkenntnissen könnten Schweißarbeiten den Brand in Eisenheim (Landkreis Würzburg) verursacht haben. Die privat genutzte Lagerhalle war am Freitag in Flammen aufgegangen. Zuerst hatte nur ein Auto gebrannt.

