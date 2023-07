Lagerhalle auf Bauernhof brennt: Millionenschaden

Ein Feuer in der Lagerhalle eines landwirtschaftliches Betriebs in Thalmassing im Landkreis Regensburg hat einen Millionenschaden angerichtet. Eine Feuerwehrkraft sei bei dem Brand am Donnerstag leicht verletzt worden, berichtete die Polizei am Abend. Der Sachschaden liege nach derzeitigen Erkenntnissen im siebenstelligen Eurobereich.

Einsatzkräfte sperrten während der Löscharbeiten bis zum späten Nachmittag die Ortsdurchfahrt und leiteten die Verkehrsteilnehmer um. Wegen des starken Rauchs wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache war zunächst unklar.