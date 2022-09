Lage verschärft sich: IHK-Präsident hält Produktionsstopps für möglich

Wir haben eine Energiekrise in Deutschland und auch die oberfränkischen Betriebe haben große Sorgen. Viele kleinere Betriebe sehen sich durch die Zusatzkosten in ihrer Existenz gefährdet. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer für Oberfanken Bayreuth, Michael Waasner fordert den Staat auf, besonders gefährdeten Unternehmen zu helfen. Er hat einen Brandbrief geschrieben an Wirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Markus Söder. Produktionseinschränkungen und sogar Produktionsstopps ständen inzwischen als reales Szenario im Raum, so der IHK-Präsident.