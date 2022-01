Läuft auch durch die Euroherz-Region: Aktueller Stand SüdOstLink

Es sind riesige blaue zylinderförmige Kabeltrommeln, die in den bayernhafen Regensburg geliefert wurden. Sie gehören zur Stromtrasse SüdOstLink, die auch durch unsere Region laufen soll. Im Januar waren es 19 Kabeltrommeln, in den kommenden Monaten kommen über 300 weitere in Regensburg an. Eine Kabelrolle trägt dabei über anderthalb Kilometer Erdkabel.

Derzeit befindet sich der SüdOstLink mitten in der Genehmigungsphase.

Das Projekt besteht aus zwei Vorhaben. Das erste führt aus Sachsen-Anhalt zum Netzknoten ISAR bei Landshut und soll 2027 fertig sein. Das zweite Vorhaben führt von Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls zu ISAR bei Landshut. Die Fertigstellung ist hier für 2030 geplant. In Bayern durchquert die Gleichstromleitung unter anderem die Landkreise Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth.