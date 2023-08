Lärmproblematik in Bayern: Öffentlichkeitsbeteiligung ist gestartet

Wer an der Hauptstraße wohnt, ist bestimmt schon mal durch Verkehrslärm aufgewacht. Wenn zum Beispiel ein Lkw vorbei donnert. Um dieses Problem zu beheben, gibt es einen bayernweiten Lärmaktionsplan (LAP). Dafür ist jetzt auch die Öffentlichkeitsbeteiligung gestartet. Gemeinsam mit den Bürgern will der Freistaat vorhandene Lärmprobleme analysieren. Die Regierung von Oberfranken ist mit der Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und für Bundesautobahnen innerhalb von Ballungsräumen beauftragt. Das betrifft insgesamt 1.300 Gemeinden in Bayern. Bis zum 30. September könnt ihr noch eure Lärmprobleme äußern.

Auf der Beteiligungsplattform www.umgebungslaerm.bayern.de besteht die Möglichkeit einen Online-Fragebogen auszufüllen. Alternativ kann dieser auch postalisch unter Regierung von Oberfranken, SG 50, Postfach 110165, 95420 Bayreuth, angefordert werden.

Die Regierung von Oberfranken wird anschließend die Rückmeldungen aus den Fragebögen erfassen, bündeln und auswerten.

In einer zweiten Phase, die voraussichtlich Ende 2023 beginnt, werden die Bürgerinnen und Bürger dann nochmals beteiligt. Sie bekommen Gelegenheit, sich zu diesen Ergebnissen detailliert zu äußern. Diese Informationen aus der Bevölkerung aus beiden Phasen fließen dann in die Ausgestaltung der zentralen Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und für Bundesautobahnen in Ballungsräumen in Bayern ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.umgebungslaerm.bayern.de

Der endgültige Lärmaktionsplan wird dann bis zum 18. Juli 2024 fertiggestellt werden.