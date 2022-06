Lärm in den Lüften: Bundeswehr bestätigt Tiefflug über Selb

Wenn über der Euroherz-Region Flugzeuge und Hubschrauber unterwegs sind, heben sich automatisch die Köpfe. Denn derzeit kommt es immer wieder vor, dass da vor allem Militär-Flugzeuge über uns hinwegfliegen. Sofort ist der Gedanke an den Krieg wieder da.

Ihr habt uns bereits gestern Flugzeuglärm über Selb gemeldet. Vom Luftfahrtamt der Bundeswehr kam dazu heute die Antwort: Es handelte sich tatsächlich um ein Kampfflugzeug der Bundeswehr, das den Krach erzeugt hat. Der Eurofighter flog am Vormittag im Übungstiefflug über Selb. Für Augenzeugen war das vielleicht ein ungewöhnlicher Anblick, der Flug hat aber gegen keine geltenden Regeln verstoßen. Grundsätzlich versucht die Bundeswehr solche Tiefflüge über bewohnte Gebiete zu vermeiden, heißt es weiter. Durch die dichte Besiedelung Deutschlands gibt es aber enge gesetzliche Grenzen. Als Tiefflüge gelten Höhen zwischen 150 Metern in Ausnahmefällen und 300 Metern Mindestflughöhe. Verboten sind Tiefflüge über Großstädten, Atomkraftwerken, Flugplatzkontrollzonen und Industrieanlagen.