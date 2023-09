Ländlichen Raum besser anbinden: Deutsche Bahn plant Zusammenarbeit mit autonomen Shuttles

Das Deutschlandticket hat schon einige zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegt. Die Bahn muss aber auch das Angebot erhöhen. Gerade im ländlichen Raum warten wir oft noch vergebens auf den ÖPNV. In Hof müssen wir zudem umsteigen, weil die Bahnstrecke in Richtung Marktredwitz immer noch nicht elektrifiziert ist. Jetzt hat die Deutsche Bahn nochmal angekündigt, bis 2030 rund zwölf Milliarden Euro für neue Fahrzeuge ausgeben zu wollen. 900 Millionen Euro davon für Busse. Die Bahn möchte in Zukunft aber auch mit Herstellern autonomer Shuttles zusammenarbeiten. Solche Shuttles fahren testweise schon seit einigen Jahren in Hof. Mit den vollautomatisierten Shuttles will die Deutsche Bahn vor allem den ländlichen Raum besser und flexibler an den nächsten Bahnhof anbinden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.