Länderspiele der Eishockey-Frauen kurzfristig abgesagt

Füssen (dpa) – Die Länderspiele der deutschen Eishockey-Frauen gegen die Schweiz in dieser Woche müssen kurzfristig abgesagt werden. Grund sind laut Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bundes vom Dienstag «zwei positive Covid-19-Tests im Kader der Schweizer Mannschaft». Zahlreiche Teamkolleginnen hätten unmittelbaren Kontakt zu den beiden Sportlerinnen gehabt. Die Spiele waren an drei aufeinanderfolgenden Tagen am 17., 18. und 19. Dezember am Eishockey-Bundesstützpunkt in Füssen vorgesehen gewesen.