Länderbahn: Ab sofort wieder Fahrkartenkontrollen

Mit der Lockerung der aufgrund der Coronakrise verfügten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens und der schrittweisen Öffnung der Schulen werden auch in den Zügen der Länderbahn – wie des Alex sowie der Oberpfalz- oder Vogtlandbahn – wieder mehr Fahrgäste erwartet. Im März und April sind die Fahrgastzahlen deutlich eingebrochen, zum Teil um bis zu 90 Prozent des normalen Niveaus, teilte das Verkehrsunternehmen mit. Die ausgesetzten Kontrollen der Fahrausweise und der Bordverkauf von Tickets werden nun schrittweise wieder eingeführt. Die Zugbegleiter seien zudem ab sofort berechtigt, Reisende ohne Mundschutz aus Rücksicht auf die anderen Reisenden im Einzelfall von der Mitfahrt auszuschließen, heißt es. Sobald es die Versorgungslage zulässt, will die Länderbahn entsprechende Schutzartikel auch in ihren Zügen anbieten.