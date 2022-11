Länder fordern vom Bund Millionen für Justiz

Die Länder fordern vom Bund mehr Unterstützung und Geld zur Stärkung der Justiz, insbesondere für Projekte zur Digitalisierung. Die Justizministerinnen und -minister aller Länder unterzeichneten am Donnerstag bei der Justizministerkonferenz (Jumiko) in Berlin eine gemeinsame Erklärung. Damit fordern sie die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf, den im Koalitionsvertrag zugesagten Rechtsstaatspakt 2.0 ohne Abstriche umzusetzen.

Konkret verlangen die Länder das Ursprungsvolumen des Pakts in Höhe von 220 Millionen Euro fortzuführen und für die Jahre 2023 bis 2027 in drei Tranchen auszuzahlen. Zudem fordern sie für die Digitalisierung der Justiz jährlich eine Förderung von 350 Millionen bis zum Jahr 2025.

«Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine mahnt uns, dass Frieden, Freiheit und Demokratie Tag für Tag verteidigt werden müssen. Wir erwarten eine angemessene Beteiligung des Bundes an Kosten, die durch Bundesgesetze verursacht werden», sagte der Vorsitzende der Konferenz, Bayerns Ressortchef Georg Eisenreich (CSU), am Donnerstag in Berlin. Den Antrag hatten zuvor Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg eingereicht.

Der Deutsche Richterbund (DRB) schloss sich der Forderung an: «Es braucht eine breit angelegte Investitionsoffensive von Bund und Ländern, um die Justiz personell nachhaltig zu stärken und technisch auf die Höhe der Zeit zu bringen», sagte die DRB-Vorsitzenden Andrea Titz und Joachim Lüblinghoff in Berlin. Die Ampelkoalition müsse ihre Versprechen halten. Neben einem Digitalpakt mit den Ländern sei eine mehrjährige Co-Finanzierung neuer Stellen durch den Bund erforderlich. «Ohne deutlich mehr Personal wird es der Justiz kaum gelingen, den digitalen Umbruch parallel zu den stetig wachsenden Kernaufgaben in der Rechtsprechung zu stemmen», erklärte Lüblinghoff.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte den Ländern zuletzt für die kommenden Jahre 200 Millionen Euro für Projekte zur Digitalisierung ihrer Justizbehörden in Aussicht gestellt. Weitere Mittel – etwa für zusätzliche Stellen – waren jedoch nicht Teil des Angebots. Aus Sicht der Länder ist das nicht ausreichend. Diese finanzieren nach eigenen Angaben jährlich mehr als 15 Milliarden Euro in die Justiz. Hinzu kommen die kosten für den Strafvollzug.

Konkret heißt es im Beschluss: «Die Justizministerinnen und Justizminister stellen zudem fest, dass auch durch gesetzliche Initiativen keine auch nur annähernd vergleichbare Entlastung der Justizhaushalte der Länder geschaffen wurde oder in Aussicht steht. Die Justiz ist vor Herausforderungen durch Bundesgesetzgebung gestellt, die eine Beteiligung des Bundes an den dadurch verursachten Kosten und damit auch bei der Finanzierung zusätzlicher Stellen unverzichtbar machen.»

In der vergangenen Legislaturperiode hatte die große Koalition einen sogenannten Pakt für den Rechtsstaat beschlossen. Der Bund hatte damals 220 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um zusätzliche Stellen bei den Staatsanwaltschaften und an Gerichten zu schaffen. Im 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es: «Wir verstetigen mit den Ländern den Pakt für den Rechtsstaat und erweitern ihn um einen Digitalpakt für die Justiz.»