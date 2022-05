Ladies Tour 2022: Startschuss und Live-Übertragung am Hofer Rathaus

Seit mehr als 30 Jahren findet in Thüringen die LOTTO Thüringen Ladies Tour statt. Das Damen-Radrennen zählt zu den größten Radsportveranstaltungen für Frauen weltweit und startet heuer zum ersten mal in Bayern – genauer gesagt hier bei uns in Hof. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 15 Profi-Damenradteams sowie zwei Amateurteams an der Veranstaltung teil. Um 13 Uhr 10 fällt heute (24.05.) am Hofer Rathaus der Startschuss. Die rund 100 Kilometer lange Tour führt die Fahrerinnen unter anderem auch durch Bad Steben, weshalb dort am Reinickendorfer Platz auch eine kleine Fanmeile aufgebaut wird. Sowohl in Bad Steben als auch in Hof wird das Rennen auf einer Großleinwand live übertragen. Rund um das Hofer Rathaus finden ab Mittag außerdem verschiedene Rad-Aktionen für die Zuschauer statt.

Während der Tour gibt es einige Straßensperrungen in Hof und im Umland. Hier findet ihr die Etappen. Davon kann auch der ÖPNV betroffen sein.

Streckensperrungen in der Stadt Hof:

Zum Start um 13:10 Uhr: Oberes Tor, Altstadt, Bismarckstraße, Pfarr, Oberer Anger, Pestalozziplatz und Ascher Straße gesperrt

Ab zirka 14:45 Uhr ( für etwa 45 bis 60 Minuten): Vorstadt, Unteres Tor, Ludwigstraße, Oberes Tor, Altstadt, Bismarckstraße, Pfarr, Oberer Anger, Pestalozziplatz, Fabrikzeile, Enoch-Widmann-Straße, Hubertusstraße, Plauener Straße, Schleizer Straße (ab Friedhof) und Ludwigstraße gesperrt

Streckensperrungen im Hofer Land (Ortsdurchfahrten):