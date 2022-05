Ladies Tour 2022: Hofer Land erstmals Teil des Radrennens

In rund drei Wochen startet die alljährliche Ladies Tour – eines der bedeutendsten Radredennen Deutschlands mit Teilnehmerinnen aus aller Welt. Heuer führt die Strecke erstmals auch durchs Hofer Land. Am 24. Mai startet die Etappe durch die Region um 13 Uhr am Hofer Rathaus und führt von Schwarzenbach an der Saale nach Helmbrechts, zum Döbraberg, durch den Frankenwald bis zum Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth – zurück in die Hofer Innenstadt. Veranstalterin Vera Hohlfeld ist sehr glücklich über die Möglichkeit, noch mehr Aufmerksamkeit auf den Frauenradsport lenken zu können:

Oberbürgermeisterin der Stadt Hof, Eva Döhla und der Hofer Landrat Oliver Bär, haben sich in dieser Woche an einen Teil der insgesamt 107 Kilometer langen Strecke gewagt. Nach der Etappe im Hofer Land, gastiert die Ladies Tour in Gera, Dörtendorf, Schleiz, Gotha und Altenburg.