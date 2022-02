Ladies Tour 2022: Auftaktetappe zum ersten Mal in Bayern

Seit mehr als 30 Jahren findet in Thüringen die LOTTO Thüringen Ladies Tour statt. An einem der bedeutendsten Radrennen Deutschlands nehmen ausschließlich Frauen teil. Heuer startet die Tour zum ersten mal in Bayern – genauer gesagt hier bei uns in Hof. Am 24. Mai fällt in der Hofer Ludwigstraße der Startschuss, danach geht es für die 17 Teams etwa 107 Kilometer durchs Hofer Land. Veranstalterin Vera Hohlfeld ist sehr glücklich über die Möglichkeit, noch mehr Aufmerksamkeit auf den Frauenradsport lenken zu können:

Die Stadt Hof plant für den 23. Mai eine Auftaktveranstaltung am Maxplatz in Hof. Dort sollen sich unter anderem die Teams vorstellen. Außerdem soll es verschiedene Rad-Aktionen für die Zuschauer in Hof geben.