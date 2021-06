Ladensterben: Oberfranken mit am stärksten betroffen

Eine Zukunft ohne Autos und deren Abgase – in der Großstadt wünschenswert, hier im ländlichen Raum eher ein Traum. Denn ohne Auto ist man hier oft aufgeschmissen, gerade wenn es ums Einkaufen geht.

Im ländlichen Raum wird das Auto zunehmend zur Eintrittskarte in den Supermarkt, sagt jetzt auch der Hofer-SPD-Landtagsabgeordnete und Kommunalsprecher Klaus Adelt. Supermärkte würden immer mehr auf der grünen Wiese entstehen und weniger in den Innenstädten. Diesen Trend müsse man stoppen, meint Adelt – der Bau auf der grünen Wiese müsse planungsrechtlich erschwert werden.

Grund für Adelts Forderung ist eine aktuelle Anfrage im Landtag. Diese zeigt, dass fast in jeder dritten Gemeinde in Bayern kein Lebensmittelgeschäft mehr existiert, Tendenz weiter sinkend. In Mittelfranken und Oberfranken fiel das Ladensterben demnach am stärksten aus, mit je 17 und 16 Prozent, vergleicht man die vergangenen beiden Jahre. Im Hofer Land ist laut Adelt fast jedes drittes Lebensmittelgeschäft innerhalb der letzten zehn Jahre verschwunden.