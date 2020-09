Ladendiebstahl nach Online-Bestellung: Frau erhält Anzeige

Hallstadt (dpa/lby) – Eine Frau hat sich aus einem Online-Shop Kleidung in einen oberfränkischen Laden liefern lassen und bei der Anprobe mitgenommen, ohne zu bezahlen. Die Polizei kam der 43-Jährigen in Hallstadt (Landkreis Bamberg) nach eigenen Angaben schnell auf die Spur: Sie hatte ihre Adresse zuvor online gespeichert. «Als sie die Tür öffnete trug sie den zuvor entwendeten Mantel. Auch das Etikett war noch dran», sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Frau erhielt nach dem Vorfall am Freitag eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Der Mantel kostete laut Polizei 39,99 Euro.