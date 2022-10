Ladendiebstahl in Juweliergeschäft: Kripo Hof bittet um Hinweise

Mit Ringen im Wert von mehreren tausend Euro ist ein Ladendieb am Freitagvormittag aus einem Juweliergeschäft in der Straße Markt in Marktredwitz geflüchtet. Kurz vor 10 Uhr hatte sich der Dieb die Schmucklade mit den Ringen geschnappt, als die Verkäuferin kurzzeitig den Raum verlassen hatte. Bisher fehlt von dem Dieb jede Spur, deshalb bittet die Kripo jetzt um eure Hilfe. Der Dieb ist ca. 25 Jahre alt und 1,75m groß, war schwarz bekleidet. Außerdem trug er Schuhe der Marke „New Balance“, eine weiße Mütze, sowie eine Hygieneschutzmaske. Wenn ihr Angaben zu dem Vorfall machen könnt, meldet euch bitte bei der Kriminalpolizei Hof.

Kripo Hof: 09281 704-0