Ladendieb lässt Rucksack mit Reisepass bei Flucht zurück

Auf der Flucht vor Angestellten hat ein mutmaßlicher Ladendieb in Amberg seinen Rucksack zurückgelassen – mit Bargeld, Reisepass und Führerschein. Die Sicherungsanlage habe Alarm geschlagen, als der Mann den Supermarkt verlassen wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als ihn eine Angestellte ansprach, gab er ihr demnach den Rucksack und flüchtete. Da in diesem kein Diebesgut gewesen sei, habe er die Ware vermutlich am Körper getragen. Die Papiere gehörten zu einem 35-Jährigen – vermutlich dem Ladendieb. Die Polizisten nahmen den Rucksack am Samstag mit zur Inspektion. «Dieser kann hier, samt Inhalt, vom Eigentümer abgeholt werden.»