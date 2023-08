Zum Wochenstart eine gute Nachricht für alle im Raum Hof: Ihr müsst euer Leitungswasser nicht mehr abkochen. Das teilen die Stadtwerke Hof jetzt mit. Demnach sind in den Probenentnahmen keine Keime mehr gefunden worden, und das an drei Tagen in Folge. Damit können die Stadtwerke das Abkochgebot für alle Stadtteile aufheben, heißt es.