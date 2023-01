Kyocera in Selb: Unternehmen will Mitarbeiterzahl verdoppeln

Während einige Firmen in der aktuellen Zeit ins Straucheln geraten sind, wollen sich andere sogar vergrößern. Die Firma Kyocera will sich am Standort Selb zum Beispiel verdoppeln. Die Mitarbeiterzahl soll von 500 auf 1.000 steigen. Für mehr Mitarbeiter braucht das Unternehmen selbstverständlich auch mehr Platz. Neben den bestehenden Gebäuden soll eine weitere Halle entstehen, um neue Produktionsflächen zu schaffen. Der Selber Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung deshalb mit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes befasst. Wie Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Gespräch mit Radio Euroherz bestätigt, hat der Stadtrat der Änderung zugestimmt. Auf diese Weise kann die Firma Kyocera so expandieren wie sie möchte.