Kylie Jenner über ihre Zeit im Wochenbett

Kim Kardashian schwärmt von Pete Davidson: «Wir sind so süß»

Am 27. März soll die Oscar-Verleihung über die Bühne gehen. Jetzt wurden weitere prominente Mitwirkende bekannt gegeben. (…)

Die sozialen Medien sind omnipräsent, auch im Musikbusiness: Sängerin Camila Cabello präsentiert ihr neues Album in einem TikTok-Livestream. (…)

Dolly Parton will nicht in die «Rock & Roll Hall of Fame»

Anfang Februar hatte die Ruhmeshalle in Cleveland insgesamt 17 Nominierungen für dieses Jahr bekanntgegeben. Nun kündigt eine (…)