Kurzzeitpflegeplätze gesucht: Klinikum Selb könnte als Modellprojekt dienen

Moment redet jeder nur noch über das Corona-Virus. Aber auch sonst ist die Gesundheit und die Versorgung von Menschen wichtig. Immer höher ist die Nachfrage zum Beispiel bei Kurzzeitpflegeplätzen. Im Landkreis Wunsiedel reichen sie mittlerweile nicht mehr aus. Viele müssen dafür weite Wege auf sich nehmen. Eine Idee der Diakonie Selb-Wunsiedel könnte helfen. Sie möchte 15 Kurzzeitpflegeplegeplätze im Klinikum in Selb einrichten. Dort steht eine leere Station zur Verfügung. Der Wunsiedler CSU-Landtagsabgeordnete Martin Schöffel hat dazu Gesundheitsministerin Melanie Huml eingeladen. Ein Mitarbeiter von ihr hat sich davon in Selb jetzt überzeugt. Demnächst soll es noch ein Gespräch in München geben. Der Vorteil davon wäre, dass Patienten vom Krankenhaus in die Kurzzeitpflege wechseln könnten und junge Menschen nicht in ein Seniorenheim müssten.