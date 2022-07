Kurzzeitpflege daheim: Konzept auch im Hofer Land möglich

Die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger ist oftmals ein Vollzeitjob. Ein paar Tage Urlaub sind da meist nicht möglich. In der vhs Hofer Land haben sich rund 40 Netzwerkpartner aus dem Bereich der ambulanten Pflege zur zweiten interkommunalen Pflegekonferenz zusammengefunden, um über das Thema „Kurzzeitpflege daheim!“ zu sprechen. Das Angebot soll pflegenden Angehörigen die Möglichkeit geben sich ein paar Tage frei nehmen zu können, während die pflegebedürftige Person in Vollzeit zu Hause betreut wird. Trotz aktuell schwieriger Personallage zeigten einige ambulante Dienste Interesse an dem Konzept. Jetzt sollen die Bedarfe bei den Klienten der ambulanten Dienste abgefragt werden, um eine Kooperation mit der Pflegezentrale Wagner GmbH im Hofer Land zu realisieren.